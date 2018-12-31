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Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, araç trafiğine kapatıldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:31
Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor. Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı'na girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.

Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:31
  1. Taksim Meydanı araç trafiğine kapatıldı
  2. Taksim Meydanı
  3. Araç trafiğine kapatıldı
  4. Yeni Yıl kutlamaları
  5. güvenlik önlemleri

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