Taksim 360 Projesi'nin büyük kısmı 2021'de tamamlanacak

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim 360 Projesi'nin büyük bir kısmının 2021'de, tamamının ise 2022'de biteceğini söyledi.

Türkiye'nin kamu-özel sektör ortaklığında gerçekleşen ilk kentsel yenileme projesi olan Taksim 360'ta çalışmalar hızla devam ediyor.



150 bin metrekare inşaat alanında yer alan Taksim 360 Projesi'nde, 9 ada üzerinde 25 bin metrekare alan üzerine kurulu, ofis, rezidans, konut ve mağaza alanlarıyla 971 ünite yer alıyor. Projede tüm ofis ve konutlar için yaklaşık 1000 araç kapasiteli yeraltı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları oluşturuluyor.



Taksim 360 Projesi'ni bölgenin en önemli çekim merkezi haline getirecek 16 bin metrekare kiralanabilir ticari alan ve 60 bin metrekare alanda, ticari, sosyal ve kültürel olarak tüm ihtiyaçları karşılayacak bir yaşam alanı hayata geçiriliyor.

Taksim 360'ın sokak ve caddelerinde sanat galerileri, dünyaca ünlü global lüks markalar, şık mağazalar ve restoranlarla "yaşayan sokak" kavramının hayata geçirilmesi hedefleniyor.



- "Beyoğlu'na değer katacak"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türkiye, İstanbul ve Beyoğlu için çok önemli olduğunu söyledi.

Taksim 360 Projesi'nde yüklenici firmanın inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldız, "Tarlabaşı'nın yeniden tarihinin korunarak, rehabilite edilerek fonksiyonlarının değiştirilmesi suretiyle hem turizme hem ticarete hem de sosyal hayata kazandırılmasıyla ilgili önemli bir proje." diye konuştu.

Yıldız, projenin yarısının tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Projede tamamlanan kısımların kiralanması ve satışı gibi işlemler devam ediyor. Bu proje 5306 sayılı Kanun'a göre binaların fonksiyonlarının değiştirilmesi suretiyle dış cephelerinin tarihi niteliklerinin korunarak hayata kazandırılması, İstanbul'a kazandırılması bakımından önemli. Projede ticaret, turizm ve konut bölümü gibi farklı fonksiyonları yerine getirebileceğiz. Taksim 360 Projesi, Beyoğlu'na değer katacak, iş imkanı açısından yeni istihdam sağlayacak. Gençlerimize burada yeni iş imkanı sunulanacak. Ayrıca proje İstanbul'un ve Beyoğlu'nun turizm anlamındaki gelirine katkı sunacak."

- "Taksim 360 Projesi tamamı 2022 yılında tamamlanacak"

Projeyle atıl ve çökme riski taşıyan alanların hayata kazandırılacağının altını çizen Yıldız, "Taksim 360 Projesi'nin büyük bir kısmı 2021 yılında bitecek. Projenin tamamı ise 2022 yılında tamamlanacak. Biz de Taksim 360 Projesi'ni yakından takip ediyoruz. Proje bittiğinde İstanbul'a, Beyoğlu'na ve Türkiye'ye değer katacak. Proje, çöküntü alanların rehabilite edilerek ekonomiye, turizme, yani hayata kazandırılmasıyla ilgili önemli bir fonksiyonu da yerine getirmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.