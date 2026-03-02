  • İSTANBUL
Dünya "Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız
Dünya

"Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, “ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazırız” dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, “ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazırız” dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazır olduklarını bildirdi. Laricani, “Son 300 yılda olduğu gibi, bu savaşı İran başlatmadı. Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, savunma dışında hiçbir saldırıya katılmadı. Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi şiddetle savunacak ve düşmanlarımızı yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2
65

o zaman nasipse kıtalararası füzelerle alın kuzey kore rusya çinden abdye karşı sallamak için abd nükleer tesislerini vurmak için kıtalararası füzeler alın

ata

esasında komuta küdrosunun ve hamaneyin gitmesi zinde güçlere yer açtı... umulur ki sarı şeytan ve yahudi canavarının hesapları yanlış çıksın burunları sürtsün... ancak 4 abd leşi biraz umut kırıcı... heriflerin zırhı falan mı var acaba... bu kadar füzeye yüzlerce telefat bildirilmeliydi... hayırlısı...
