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Gündem

Takside çay içen kadın yolcu kendisini uyaran şoförü tehdit etti

İstanbul Kadıköy'de araç içinde çay içilmemesi ve maske takılması uyarılarına sinirlenen kadın yolcu taksi şoförünü tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:37:00 -

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Suadiye’den Kozyatağı metro durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi.

Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu.

Uyarı sonrası kadın yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez sinirlenen kadın ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

"Sana gereken dersi verecekler"

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, “Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın.” dedikten sonra araçtan indi.

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