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Medya Taksiciyle kavga eden Yusuf Güney o anları paylaştı
Medya

Taksiciyle kavga eden Yusuf Güney o anları paylaştı

Köprü trafiğine girmek istemeyen taksiciyle kavga eden sanatçı Yusuf Güney, o anları sosyal medya medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 14:12:00 -

Yusuf Güney, taksi şoförüyle kavgasını cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. O anları yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bir buçuk saattir burada taksi bekliyorum. Ağabeyimiz karşıya geçmek istemiyormuş. Neymiş, trafik varmış. Beni 'İner misin?' diye tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

"Artistlik yapma!"

37 yaşındaki Güney, ardından, kendisine, "Ağabey beş saat de geri mi döneceğim? Sen beni tehdit ediyorsun 'Mecbursun' diye." ifadelerini kullanan şoföre ise, "Mecbursun. Adam seçiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Artistlik yapma! Ben hatalı değilim." sözleriyle yanıt verdi. Yusuf Güney'in kısa bir süre sonra paylaşımını Instagram hesabından sildiği görüldü.

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