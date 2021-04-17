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Yerel Taksiciyi yol ortasında vurdular
Yerel

Taksiciyi yol ortasında vurdular

Adana'da husumetli olduğu kişinin işyerine gelerek tabancayla rastgele ateş açan şahıs, taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 12:18:00 - 2021-04-17 12:19:20

15 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda Kemal G., aralarında husumet olan Fatih K.'nin iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nin yanında çalışan Mehmet Ö., olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kemal G., silahlı saldırının ardından kaçtı.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, silahlı saldırının ardından kaçan Kemal G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kameraya yansıdı

Öte yandan saldırı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kemal G.'nin rastgele ateş açtığı ve bu sırada ortada kalan Erdoğan Ş.'nin taksiyi siper almasıyla bacağından vurulduğu görülüyor.

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