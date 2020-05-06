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Aktüel

Taksicilere iftarda tavuk pilav

Salgında en ağır ekonomik yarayı alan esnafa sahip çıkan çalışmalar yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı taksicileri de yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:44:52 -
Taksicilere iftarda tavuk pilav

Salgında en ağır ekonomik yarayı alan esnafa sahip çıkan çalışmalar yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı taksicileri de yalnız bırakmadı.


Konak Belediyesi, salgın sürecinde gelirleri ciddi ölçüde düşen Konaklı esnafa desteğini sürdürüyor. Salgının ilk günlerinde esnaftan işgaliye bedeli alınmayacağını açıklayarak, esnafa yaklaşık 1,5 milyon TL destek sağlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taksicileri de yalnız bırakmadı. Konak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs gecesi sona eren taksicilere, iftarda tavuk pilav ikramına başladı. İftarlıklar ilk olarak Alsancak bölgesindeki taksi duraklarına dağıtıldı. Gültepe bölgesindeki taksicilerle devam edecek dağıtım, Konak’ın tüm bölgelerine yayılacak.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da taksicilere tavuk pilav dağıtımını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Konak Belediyesi’ne teşekkür etti.



“Dayanışmamız daha da kuvvetli”


Konak Belediye Başkanı seçilmesinin hemen ardından belediyede bir esnaf masası kuran Başkan Batur, “Salgından önceki süreçte Konak Belediyesi’nin esnafla ilişkilerini güçlendirmiştik. Şimdi dayanışmamız daha da kuvvetli. Esnaf kardeşlerim, salgından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. İşleri durdu ya da durma noktasına geldi. Yaşadıkları zorlukları biliyoruz ve onlara destek oluyoruz. Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Konaklı esnaf yalnız değil ve hiçbir zaman da olmayacak” dedi.



Her zaman omuz omuza


Konak Belediyesi’nin, salgın yüzünden işleri durma noktasına gelen esnafa en büyük desteklerinden biri de veresiye defterlerin kapatılması kampanyası oldu. Başkan Batur’un çağrısına yanıt veren hayırsever vatandaşlar, Konak’ta bakkalların veresiye defterlerini tek tek kapatmaya başladı. Kampanya hem salgında dara düşen vatandaşlara hem de esnafa büyük destek oldu. Başkan Batur, ilçedeki berberlere de sahip çıktı. Konak Belediyesi, uzun süredir işyerlerini açamayan berber esnafına erzak kolisi dağıtıyor. İlçede koli dağıtımının kahvecilerle devam etmesi planlanıyor.

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