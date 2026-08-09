Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Silifke-Mut kara yolunun Evkafçiftliği Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen odun yüklü tır ile kamyonet çarpıştı. Yoldan geçen bir tır da kaza yapan araçlara çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle alev alan odun yüklü tırdaki yangın, kamyonete ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tır ve kamyonetteki alevleri söndüren ekipler, helikopter ve arazözlerle müdahale ettikleri ormanlık alandaki yangını da kontrol altına aldı.
Araç trafiğine kapatılan Silifke-Mut kara yolunun kenarındaki ormanda soğutma çalışması sürüyor.
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