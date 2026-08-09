  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar Türkiye'ye karşı çağırdıkları İsrail başlarına bela oldu: Bizi satın alıyorlar Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Tahran bu kez şaşırttı: İran, Türkiye'nin yaptığı anlaşamada kimin kaybedeceğini açıkladı 'Şok edici bilgi' diyerek dünyaya duyurdular: Türkiye o ülkeye bir filo savaş uçağı konuşlandıracak Türkiye ile yapılan anlaşma ülkeyi karıştırdı: Verdiğimiz Patriot'ları hemen iade edin Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin de yaralanmasına yol açtı.

#1
Foto - Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Silifke-Mut kara yolunun Evkafçiftliği Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen odun yüklü tır ile kamyonet çarpıştı. Yoldan geçen bir tır da kaza yapan araçlara çarptı.

#2
Foto - Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle alev alan odun yüklü tırdaki yangın, kamyonete ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

#4
Foto - Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Tır ve kamyonetteki alevleri söndüren ekipler, helikopter ve arazözlerle müdahale ettikleri ormanlık alandaki yangını da kontrol altına aldı.

#5
Foto - Zincirleme kazada 1 ölü 1 yaralı

Araç trafiğine kapatılan Silifke-Mut kara yolunun kenarındaki ormanda soğutma çalışması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boluspor’dan çifte transfer!
Spor

Boluspor’dan çifte transfer!

1. Lig ekibi Boluspor, dış transferde Yusuf Can Esendemir ile Muhammed Mert’i kadrosuna kattı.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti
Gündem

İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında görev alan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam koşulları asker ailelerini isyan ettird..
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş
Gündem

Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

2018 yılı seçimlerinde Türkiye’yi yönetmeye talip olarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yaptığı milli gelir hesabı alay konusu o..
Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23