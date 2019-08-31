Taksiciler taksiciyi dövdü!

İstanbul Bahçelievler'de taksici ile müşterisi arasında "indi bindi ücreti" yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmaya diğer taksicilerin de katılması üzerine arbede çıktı.

Müşterisiyle indi bindi kavgası

İddiaya göre, bir vatandaş taksiye binerek kısa mesafe yol gitti. Taksiden inen vatandaş 8 lira tutan ücrete karşılık 10 lira vererek para üstü istedi. Taksici ise 'indi bindi ücreti'nin 10 lira olduğunu söyledi. Kısa süre sonra taksici ile müşteri arasında tartışma çıktı. Ticari taksi sürücüsü aracını diğer taksicilerin yanında durdurdu ve müşterinin inmesini istedi.

Diğer taksiciler taksiciye saldırdı

Tartışma müşteri inince de devam edince olaya diğer taksi sürücüleri de dahil oldu. Diğer taksi sürücüleri müşterisi ile tartışan taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Tartışmanın devamında meslektaşlarının saldırısına uğrayan taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada diğer taksiciler, meslektaşlarına müşteri ile tartıştığı için tepki gösterip darp etti.