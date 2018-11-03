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Taksiciler suç üstü yakalandı! Rezaletin böylesi

İddiaya göre, İstanbul 4. Levent’te taksiciler, koltuk değneğiyle bekleyen bir yolcuyu araçlarına almadı. Kısa mesafe gerekçesiyle engelli vatandaşı araçlarına almayan taksiciler, bir dolmuş soförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:33
Taksiciler suç üstü yakalandı! Rezaletin böylesi

İstanbulBeşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi.

Taksiciyle konuşarak araca binmek isteyen vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle reddedildi. Bunun üzerine engelli vatandaş başka bir taksi çevirdi. Ancak aynı muameleyi o taksiciden de gördü. 

"Taksiciler yolcu seçiyor" 

Duruma isyan eden bir dolmuş şoförü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayı yorumlayan dolmuş şoförü, “Taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor. Sakat bir vatandaş var onu almıyor, yolcu seçiyor. Buradakilerin hepsi taksi bekliyor ama taksici müşteri beğeniyor. Ayağından sakat vatandaşımız, taksi boş olmasına rağmen ayakta bekliyor” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:33
  1. İstanbul
  2. 4. Levent
  3. taksiciler

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