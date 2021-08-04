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Gündem Taksiciler kadın sürücü adayına dehşeti yaşattı
Gündem

Taksiciler kadın sürücü adayına dehşeti yaşattı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın sürücü adayı taksicilerin saldırısına uğradı. Yaşananlar bir kişinin kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 12:14:00 -

Esenyurt’ta bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, taksiciler ise eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı. Taksicilerin sürücü adayı kadına yaşattığı o korku dolu anlar ise çevrede bulunana bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kapıları kilitlemek zorunda kaldılar

Olay, dün Esenyurt Koza Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etmeye başladı. Daha fazla öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi. Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Taksicilerle tartışan direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken o dakikalar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

 

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Yorumlar

Tiksinti veriyor

Bunlara insan denemez, insan olsalar bir bayana sırtlan sürüsü gibi saldırmaz. Üstelik henüz eğitimde olan bir bayana. Üstelik toplu halde suç işliyorlar. Arabayı kaldıramamış! tüh sizin kirli suratınıza! Reziller! Tiksinçsiniz!
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