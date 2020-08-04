Taksiciler için yeni sistem geliyor! "Tatlı bir rekabet başlayacak"

Mobil uygulama ile taksi şoförleri için kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verileceğini söyleyen​ İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, notunu yükseltmek isteyen şoförler, müşteriye daha kaliteli hizmet verecekğini ifade etti.

İLKHA'nın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinin azaldığını söyleyen Aksu, "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.

"Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz." diyen Aksu, "Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz."

Kaynak: İLKHA