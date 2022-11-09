Taksiciler dehşet saçıyor, Ekrem Aksu susuyor!

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İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcusunu tekme tokat darbeden taksi şoförü Ayhan Ataklı, ifadesinde pişman olmadığını söyledi.

Çevredeki bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedilen görüntüleri inkar ederek, "Kadınlar bana saldırdı." açıklamasında bulundu.

Eyüp Aksu nerede, ne iş yapıyor?

Yeni Akit'in taksi terörüne ilişkin bir haberi sebebi ile bünyesindeki bazı taksicileri örgütleyip, Akit Medya Grubu binası önüne gelerek taşkınlık çıkartan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, her olayda olduğu gibi bu olayda da kayıplara karıştı.

Neredeyse her gün taksicilerin dehşet saçtığı olaylar yaşanırken, Aksu'nun vatandaşa kaliteli hizmet sunup seyahat güvenliğini sağlamak için nasıl bir çalışma yürüttüğü merak konusu oldu.

Eyüp Aksu öncülüğündeki taksicilerin Akit Medya Grubu binasına saldırı anı!