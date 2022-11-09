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Gündem Taksiciler dehşet saçıyor, Ekrem Aksu susuyor!
Gündem

Taksiciler dehşet saçıyor, Ekrem Aksu susuyor!

İstanbul'da kadın yolcularını darbederken çevredeki amatör kameralara yakalanan taksi şoförü, ifadesinde pişkince, "Kadınlar bana saldırdı." diyerek pişman olmadığını söyledi. Yaşanan onca taksici dehşetine karşın, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun sessizliği ise tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 02:33:00 - 2022-11-09 02:51:06

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcusunu tekme tokat darbeden taksi şoförü Ayhan Ataklı, ifadesinde pişman olmadığını söyledi.

Çevredeki bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedilen görüntüleri inkar ederek, "Kadınlar bana saldırdı." açıklamasında bulundu.

Eyüp Aksu nerede, ne iş yapıyor?

Yeni Akit'in taksi terörüne ilişkin bir haberi sebebi ile bünyesindeki bazı taksicileri örgütleyip, Akit Medya Grubu binası önüne gelerek taşkınlık çıkartan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, her olayda olduğu gibi bu olayda da kayıplara karıştı.

Neredeyse her gün taksicilerin dehşet saçtığı olaylar yaşanırken, Aksu'nun vatandaşa kaliteli hizmet sunup seyahat güvenliğini sağlamak için nasıl bir çalışma yürüttüğü merak konusu oldu.

Eyüp Aksu öncülüğündeki taksicilerin Akit Medya Grubu binasına saldırı anı!

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