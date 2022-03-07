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Yaşam Taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat kavgası böyle kaydedildi!
Yaşam

Taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat kavgası böyle kaydedildi!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 19:59:00 - 2022-03-07 20:03:15

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağlı mevkiinde bir taksici ve minibüs şoförü çıkan kavgada birbirlerine girdi.

Kavga anı telefon kamerasına yansıdı

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kavga vatandaşların araya girmesiyle kısa sürede sona erdi.

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