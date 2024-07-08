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Gündem Taksici “Şimdi sen naneyi yemedin mi” dedi! Hollandalı turiste bakın ne dinletti
Gündem

Taksici “Şimdi sen naneyi yemedin mi” dedi! Hollandalı turiste bakın ne dinletti

Yeniakit Publisher
2024-07-08 13:50:56 - 2024-07-08 13:50:55

A Milli Futbol takımımızın Hollanda’ya çeyrek finalde kaybedip elenmesinin ardından bir taksici Hollandalı bir turiste takside son ses Mehter Marşı dinletti.

Türkiye’nin EURO 2024 Avrupa kupasında Hollanda’ya mağlup olarak turnuvaya veda etmesi tüm Türkiye’yi derinden üzdü. Milli Takımın bugüne kadar gösterdiği performans ve çaba dünya spor basınında da geniş yankı uyandırdı.

Oynanan maçın ardından bir Hollandalı Turist taksiye bindi. Taksici turistin Hollandalı olduğunu fark edince ortaya ilginç anlar çıktı.

Taksici turiste önce adını sordu. Daha sonrasında turistin Hollandalı olduğunu öğrenince “Sen şimdi naneyi yedin” dedi ve cep telefonunu açıp “Ver mehteri” diye seslendi.

“Hollanda bizi yenerse bende sana bunu dinletirim bro” ifadelerini kullanan taksici son ses Mehter Marşı’nı açarak eşlik etti.

Yüzlerin güldüğü görüntüde marşın sesini kısarak turist ile diyalog kurmaya çalışan taksici İngilizce bilmediği için Türkçe konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Türkiye-Hollanda maçının ardından ortaya çıkan bu video ve taksicinin intikam şekli gündem oldu. Birçok kullanıcı taksicinin bu hareketinin art niyet taşımadığını ve komik bir videonun ortaya çıktığını söyledi.

Öte yandan bazı kullanıcılar da taksicinin hareketinin yanlış olduğunu ve turiste karşın bu şekilde davranılmaması gerektiğini söyledi.

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