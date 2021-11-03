Taksici pes dedirtti! Hem yolcu aldı hem de ganyan izledi

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Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü, seyir halinde ilerlediği esnada telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:58:00 -

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz cumartesi, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu.

Eli direksiyonda, gözü at yarışında

Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı.

Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp, dikiz aynasına maske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

Müşteri, o anları kayda aldı

Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi.

Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yorumlar

atsız fakat motorize şehir eşkiyaları

taksi plaka değerlerinin acilen 1 TL’ ye düşürüldüğü ilan edilmelidir, bu eşşeklerle başka türlü başa çıkılmaz
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