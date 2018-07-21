Taksi şoföründen UBER sürücüsüne sopalı tehdit!

Olay, dün Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, tehditler savurdu.

O anlarda araçta bulunan Arap turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici elindeki sopayla cama vurarak, "Araca niye vuruyorsun? Git, kimi çağırıyorsan çağır. Ben cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor.

Turistler taksinin plakasını alırken, araç buradan hızla uzaklaşıyor.