0553 313 94 23

Taksi şoföründen UBER sürücüsüne sopalı tehdit!

Şişli'de bir taksi şoförü, UBER sürücüsünün yolunu keserek, elindeki sopasıyla tehdit etti. O anlar araçta bulunan Arap turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:24
Taksi şoföründen UBER sürücüsüne sopalı tehdit!

Olay, dün Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, tehditler savurdu.

O anlarda araçta bulunan Arap turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici elindeki sopayla cama vurarak, "Araca niye vuruyorsun? Git, kimi çağırıyorsan çağır. Ben cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor.

Turistler taksinin plakasını alırken, araç buradan hızla uzaklaşıyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:24
  1. Taksici
  2. UBER
  3. Tehdit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1'nci kattan düşüp hayatını kaybetti! Arkadaşları şoka girdi
    1. 1'nci kattan düşüp hayatını kaybetti!..
    2. FETÖ'nün 'Beyin yıkama taktiği' açığa..
    3. THY açıkladı: Bin kişiyi işe alacağız
    4. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    5. Veresiye vermeyen kadın marketçiyi..
    6. Afrin şehidinin babası göreve iade..
    7. 6284’ün mimarları gitti
    8. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    9. HDP'nin cenaze skandalı bitmiyor! ''Bu..
    10. Gaziantep'te asker eğlencesi dehşeti!..
    11. İmam nikahlı eşini boğarak öldürdü!..
    12. Tacik lider iade edilmesin!
    13. Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak..
    14. İsveç'teki seçimlerin kampanyası..
    15. Son 2 yıldır çatıdan inmiyor! Şimdi..
    16. İran'da sünnilere ayrımcılık eleştirisi
    17. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber!
    18. PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz
    19. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi kurultaya..
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay..
    Safiye İnci kimdir? Safiye İnci gözatına mı alındı?
    Safiye İnci kimdir? Safiye İnci gözatına mı alındı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu