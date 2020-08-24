Takoz muhalefetten Türkiye’ye çelme

Milletin yıllardır iktidar yüzü göstermediği CHP zihniyeti, Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının devrim niteliğindeki hangi projesine karşı çıksa, o hamle hayırlı neticeyle sonuçlanıyor. Köprüler, barajlar, havaalanları, hastaneler, elektrik santralleri gibi tüm girişimlere karşı çıkan karanlık zihniyet, doğalgaz ve petrol sondajlarına da karşı çıkmıştı.

Devrimler ve takozlar

Türkiye’nin ekonomik krizler, batık bankalar, yolsuzluklar batağına saplandığı, icraat namına yaprak kımıldamadığı bir dönemin ardından 2002’de iktidara gelen AK Parti, aşılamayan engelleri aştı, hayal ötesi icraatları gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi baştan başa icraatlarla saran AK Parti iktidarı, ekonomik kalkınmayı taçlandırmak için proje üstüne proje geliştirdi.

Avrupa’nın en büyük köprüsü yapıldı, dünyada zirve projeler arasına giren barajlar inşa edildi, metro projesi Marmaray’la denizin altından iki yaka birbirine bağlandı. Ancak her şeye karşı çıkan ideolojik saplantılı muhalefet zihniyeti; AK Parti iktidarının gerçekleştirdiği enerji sondajları, santraller, köprüler, barajlar, hastaneler ve havaalanlarına hep karşı çıktı.

Sondaja, hastaneye, köprüye, havalimanlarına hayır!

Türkiye’yi kalkındırmak için girişilen tüm hamlelere takoz olan CHP zihniyeti, petrol ve doğalgaz sondajlarına “Maliyeti yüksek”, şehir hastanelerine “Hasta yoksa ne olacak”, 3. köprü ve havalimanına “Çevreye zararlı”, Marmaray’a ise “Su sızar” diye itiraz etti. Günümüzde Kanal İstanbul’a karşı kara propaganda yürüten aynı karanlık zihniyetin geçmişten bu yana dev projelere karşı ürettiği hezeyanlar şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hastane yapıyorsun, yüksek maliyetler var. Peki ülkede hasta yoksa ne yapacağız? Şehir hastaneleri bütçeye yük getirecek.”

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Anayasa’nın 90’ıncı maddesine aykırı.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca, “Akkuyu Nükleer Santrali tarafından bize 12,35 dolar/sentten satılarak, dünyanın en pahalı üretilen elektriğinin bedeli halkımızın cebinden çıkacak. Yapılmak istenen nükleer santral ne yerli ne de millidir.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul-İzmir Otoyolu’nun ücretlerine bakınca bu hizmetten sadece bir avuç mutlu azınlığın yararlanabileceğini görüyoruz.”

CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, “Marmaray 3 hat olarak inşa edilirse, İstanbul’da, demiryolu tarihi ve mirası adına ne kalacak?”

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Tüneller Boğaz’ın dibinde ‘sıvılaşma’ ihtimali olan bir katmana yapılmış. Bu durum tehlike yaratır mı? Tünellere su sızmaz mı?”

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Gebze-Halkalı Marmaray’da bu haliyle faciaya açık davet yapılıyor.”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul’daki 3. köprü, 3. havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu Projeleri’nin ‘çevreye zararlarının’ araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Araştırma Önergesi verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, “AKP’nin baraj sevdası Ayvalık doğasını yok edecek.”

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, “Muğla’da termik santral yapmaktan vazgeçin.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, “Denizli Tavas’taki ‘termik santral istemiyoruz’ itirazları ve haklı karşı çıkışlar büyüdü. Verimli tarım arazilerinin tam ortasında planlanan termik santrali Tavas istemiyor, Denizli istemiyor.”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Hunutlu Termik Santrali’ne karşı çevre mücadelesinin yanındayım.”

Son hedefleri Kanal İstanbul

CHP Bursa İl Başkanlığı: (Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması planlanan termik santralle ilgili) “Bölgede yaşayan yurttaşlarımızın olur vermediği, insan ve çevre sağlığı için riskler taşıyan, sorunlar yumağına dönüşecek bir yatırımın yapılmasını doğru bulmuyoruz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kanal İstanbul devlet projesi değil, Erdoğan’ın rant projesidir.”

CHP’li İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir avuç insan için hazırlanan Kanal İstanbul yatırımı İstanbul’un katli anlamına gelir.”

Her icraata ‘hayır’ dediler

CHP zihniyetinin dünden bugüne karşı çıktığı dev projeler şunlar:

l 15 Temmuz (Boğaziçi) Köprüsü

l Keban Barajı

l Atatürk Barajı

l Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

l Sabiha Gökçen Havalimanı

l Osmangazi Köprüsü

l Avrasya Tüneli

l Marmaray

l Yavuz Sultan Selim Köprüsü

l İstanbul Havalimanı

l Çamlıca Camisi

l Taksim Camisi

l Yeni AKM binası

l Ilısu Veysel Eroğlu Barajı

l Yusufeli Barajı

l Kanal İstanbul

Özal: iş yapacağım zaman

Solun ne dediğine bakarım!

Türkiye’de kalkınma hamlesinin mimarlarından merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın şu sözleri, Sol-CHP zihniyetini ifşa ediyor: “Ben bir icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım, eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam rafa kaldırırım. Yarısının sesi çıkmıyor yarısının sesi çıkıyor ise o projeyi yeniler öyle yaparım. Eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorlar ise hiç kimseyi dinlemem o projeyi aynen yapar ve bitiririm çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir.”