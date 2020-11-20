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Ekonomi Takograf cihazları işlemlerine düzenleme
Ekonomi

Takograf cihazları işlemlerine düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-11-20 08:48:59 -
Takograf cihazları işlemlerine düzenleme

ANKARA (AA) - Takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tip onay belgesi bulunmayan ancak üretim aşamasının tamamlandığı ve belgelendirme aşamasına geçildiği üreticisi tarafından beyan edilen dijital takograf cihazının saha testlerinin uygulanmasına, cihazların ilk muayeneleri yapılmak suretiyle bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilecek.



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