Taklitçilere ve tağşişçilere göz açtırılmıyor

Hükümet, gıda güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin aldatılmasını önlemek için gıdayla temas eden madde üretip piyasaya arz eden işletmeleri belli aralıklarla denetliyor.

Program söz konusu

Denetimler, risk esasına göre ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeden yıllık program çerçevesinde yürütülüyor. Resmi kontroller, yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı’na şikâyet edilen ürünler ile firmalara yönelik olarak da gerçekleştiriliyor. Resmi kontrollerin sıklığı herhangi bir risk durumunda artıyor. Denetimlere hız veriliyor. 2019’da 1 milyon 215 bin 996 olan resmi kontrol sayısı 2020’de 1 milyon 356 bin 643’ü buldu. 2019’da 16 bin 428 olan kesilen idari para ceza sayısı ise 2020’de 14 bin 562’de kaldı. Geçen yıl 172 firma için suç duyurusunda bulunuldu. Bu sayı, 2019’da 174’tü.

Satış yerleri takip ediliyor

Denetimler, gıda üretim ve satış alanları ile toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. 2020’de en fazla denetim 603 bin 813’le gıda satış yerlerine yapıldı. Buralara 5 bin 975 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 49 suç duyurusunda bulunuldu. Toplu tüketim yerlerinde 538 bin 204 denetim uygulandı. Buralara 3 bin 59 adet para cezası verilip 30 suç duyurusunda bulunuldu. Gıda üretim yerlerinde de 214 bin 626 denetime imza atıldı. Bu denetimlerde 5 bin 528 idari para cezası verildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 93’e ulaştı. Gıda kontrol görevlisi sayısı da 2020’de 7 bin 137 oldu.

İfşaatlar yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tüketicilerin denetim sürecine katılması için Alo 174 Gıda Hattı da yoğun şekilde kullanılıyor. Hatta geçen yıl 93 bin 548 başvuru geldi. Bu başvuruların 93 bin 548’i sonuçlandırıldı ve 3 bin 322 adet cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edildi. Bu kapsamda geçen yıl 435 firmaya ait 789 parti ürün duyuruldu. Gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik denetimler kapsamında da geçen yıl 18 kamu ve 48 özel laboratuvarda çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu denetimler sonucu toplam 15 idari para cezası kararı verildi.