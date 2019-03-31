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Taklacı İdris'e büyük şok! AK Parti fark attı

AK Parti'den kovulduktan sonra siyasette tutunamayan 31 Mart seçimlerine de Saadet Partisi'nin Ordu adayı olarak katılan İdris Naim Şahin hezimete uğradı. Son açıklanan rakamlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 56,4 ile önde gidiyor.

31 Mart 2019 Pazar 19:57
Taklacı İdris'e büyük şok! AK Parti fark attı

31 Mart yerel seçimleri sürecinde Ordu'da Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmalı bir sürece girdi. CHP kendi tabanından aldığı tepkiler sonrası kendi adayını destekleme kararı aldı. Bunun üzerine İdirs Naim Şahin, Saadet Partisi'nden aday oldu. İyi Parti de Şahin'i dışarıdan destekleme kararı aldı.

AK Parti fark attı

Şu ana kadar Ordu'da sandıkların yüzde 45'i açıkladı. Sonuçlara göre AK Parti adayı Hilmi Güler, yüzde 56,3 oy oranıyla ilk sırada.

Ardından gelen Saadet adayı İdris Naim Şahin ise yüzde 25,5 oyda kaldı.

CHP adayı ise yüzde 16,1 oy oranı ile üçüncü sırada.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:57
  1. Ordu
  2. idris naim şahin
  3. Mehmet Hilmi Güler

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