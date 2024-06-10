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Yerel Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-10 08:14:00 -
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Çamlıyayla Kesecik Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan 33 PA 650 plakalı otomobil takla attı.
Kaza anında sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan M.T. ve A.T., olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildiler. A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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