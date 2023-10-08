Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 01 ACR 845 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.B.(14) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA