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Yerel Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü
Yerel

Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
2023-04-26 03:23:00 -
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak hurdaya döndüğü kazada iki kişi ağır yaralandı.

 

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki 71 ACD 542 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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