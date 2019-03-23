Takla atan araçtan son anda kurtuldular Manisa’da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Manisa’nın Soma ilçesindeGazi Osman Paşa Caddesi üzerinde Doğukan H'nin (20) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve ağaca çarparak takla attı. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada arka koltukta oturan yolcu, açılan kapıdan dışarı fırladı. Yola düşen yolcu, kazayı sıyrıklarla atlattı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, Soma Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Görüntülerde, kaldırımda bulunan iki kişinin takla atan araçtan kaçarak uzaklaşması da yer alıyor.

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