Takla atan araçtan son anda kurtuldular
Manisa’da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.23 Mart 2019 Cumartesi 15:45
Manisa’nın Soma ilçesindeGazi Osman Paşa Caddesi üzerinde Doğukan H'nin (20) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve ağaca çarparak takla attı.
Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada arka koltukta oturan yolcu, açılan kapıdan dışarı fırladı. Yola düşen yolcu, kazayı sıyrıklarla atlattı.
Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, Soma Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Görüntülerde, kaldırımda bulunan iki kişinin takla atan araçtan kaçarak uzaklaşması da yer alıyor.
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