Takke düştü kel göründü! CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye ret
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebini reddederek bu konuda samimi olmadığını bir kez daha gösterdi.
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Red gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi.
CHP ile İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri bugün yaptıkları istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.
CHP, "Hayır" gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi
AK Parti'den açıklama geldi
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.