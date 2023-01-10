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Siyaset Takke düştü kel göründü! CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye ret
Siyaset

Takke düştü kel göründü! CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye ret

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebini reddederek bu konuda samimi olmadığını bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:06:00 -
Takke düştü kel göründü! CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye ret

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Red gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi.

CHP ile İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri bugün yaptıkları istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubu'na iletildi.

CHP, "Hayır" gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi

AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

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