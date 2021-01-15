Takiyyeci zihniyet bir kez daha döküldü! Ali Erbaş’ı ve İslam’ı hedef alan baroya soruşturma CHP’yi kudurttu

yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşcinselliğin İslam tarafından yasaklandığını belirtmiş, yaptığı açıklama din karşıtlarını çıldırtmıştı. Ayet ve hadislerden yola çıkarak açıklama yapan Ali Erbaş hakkında Ankara Barosu’ndan rezil bir açıklama gelmiş ve Erbaş üzerinden Din-i Mübin-i İslam hedef alınmıştı. İslam’ın hükümlerine “çağ dışı” nitelemesi yapılan açıklamada, “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir” denmişti.

Ankara Barosu’nun bu rezil açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baro hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan” resen soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı, bugün savcılığa soruşturma izni verdi.

CHP’den baroya destek

Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesinin ardından, seçim zamanlarında dindar geçinen CHP yine takiyyeci olduğunu gözler önüne serdi. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir, Ankara Barosu’na destek verdi. CHP’li Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanı'nın halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden sözlerini eleştirdiği için Ankara Barosu'na soruşturma açılması ve Bakanlığın da bu soruşturmaya izin vermiş olması kabul edilemez. Baro, halka karşı sorumlu bir meslek örgütü olarak üzerine düşeni yapmıştır.” ifadelerine yer verdi.