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Siyaset Takiyye yapmanın hazin sonu! Ezan şovu yapmak isteyen CHP’liler rezil oldu
Siyaset

Takiyye yapmanın hazin sonu! Ezan şovu yapmak isteyen CHP’liler rezil oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:29:00 - 2024-03-26 16:29:39

Ezan üzerinden siyasi şov yapmaya kalkan CHP’lilerin hazin sonu alay konusu oldu.

CHP mitinginde oy için ezan propagandası yapmak istediler, ellerinde patladı. CHP’li isim, “Efendim birazdan ezan okunacak. Ezan sonra devam edeceğiz, müsaadenizle” diyerek ezan üzerinden prim kasmaya kalkıştı, ezana saygı ve ilgileri olduğunu ima etti.

Bu sırada CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in, “Ezan 20 geçe mi?” diye sorduğu ve CHP'li görevlinin, “Abi 1 dakika sonra dediler, benim zayıf olduğum bir konu.” cevabını verdiği duyuldu.

CHP Milletvekili Ensar Aytekin bunun üzerine, “Benim de” diyerek ezan ile aslında hiçbir ilgilerinin olmadığını ortaya koydu.

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