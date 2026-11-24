Atatürkçü ve muhalif kimliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, Tokat'tan Ordu'ya seyahati sırasında çektiği videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yolculuk sırasında dağların arasından geçen yol boyunca çok sayıda tünelle karşılaşan sanatçı, gördüklerine hayran kaldı. Tünelleri çok beğenen Çelik paylaşımına 'Devletimiz var olsun' notunu da ekledi.

90'lı yılların sevilen sanatçılarından Çelik Erişçi, Tokat'tan Ordu'ya yaptığı yolculuk sırasında karşılaştığı tünelleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dağlık arazide ulaşımı kolaylaştıran çalışmalardan övgüyle söz eden sanatçı, tünellere şehitlerin isimlerinin verilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Çelik, "Hakikaten devletimiz var olsun" sözleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

ŞEHİTLERİN İSMİ DUYGULANDIRDI

Tünellerin isimlerine de dikkat çeken sanatçı, şehitlerin hatırasının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Onur Karakuş Tüneli'nin önünde çekim yapan Çelik, "Bir de şehitlerimizin adını vermişler bütün tünellere. Buradaki tünelin adı Şehit Onur Karakuş Tüneli. Allah rahmet eylesin” dedi.

Sosyal medya paylaşımında da bu ayrıntıyı vurgulayan sanatçı, "Üstelik her bir tünele bir şehidimizin ismi verilmiş. Gurur duydum" ifadelerini kullandı.