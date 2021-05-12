Nefesler tutuldu ve Süper Lig’de şampiyonun belirleneceği cumartesi günü beklenmeye başladı. Ligin zirvesi adeta ateş hattında döndü. Beşiktaş ve Fenerbahçe 41.haftada mağlup olurken Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonluk yarışı 15 Mayıs akşamı belli olacak. Pandemi sebebiyle taraftarların alınmadığı maçların ardından bir şampiyonluk kutlaması olur mu merak ediliyor. Konu hakkında sıcak bir açıklama geldi. Peki, şampiyonluk kutlama törenleri yasaklandı mı?

Takımlar şampiyonluk kutlamayacak mı? Şampiyonluk kutlamaları yasaklandı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bakan Soylu, “Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı. Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir” diye konuştu.