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Spor Takımını eski hocası açıkladı! Haydi hayırlısı...
Spor

Takımını eski hocası açıkladı! Haydi hayırlısı...

Altınordu'da uzun yıllar görev yapan Hüseyin Eroğlu eski öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında gündem yaratacak transfer açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:42:00 -
Takımını eski hocası açıkladı! Haydi hayırlısı...

Altınordu'da uzun yıllar görev yapan Hüseyin Eroğlu eski öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında gündem yaratacak transfer açıklamasında bulundu.

Altınordu'da uzun yıllar teknik direktörlük yapan ve sezon öncesinde İzmir ekibinden ayrıldığını açıklayan deneyimli hoca Hüseyin Eroğlu eski öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

Eroğlu, İsmi transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını da açıkladı.

"Çağlar kariyerine Avrupa'da devam edecek"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hüseyin Eroğlu, "Altınordu'da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Berke Özer, Ravil Tagir ve Enis Destan gibi birçok isimle çalıştık. Bu futbolcu arkadaşlarımız öz kaynak düzeninden Avrupa'ya ya da ülkemizde önemli takımlara transfer oldular. Özellikle Çağlar Söyüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek" dedi.

Yeni adresi Atletico Madrid olacak

Salim Manav'ın, 'Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?' sorusuna Eroğlu, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi.

Çağlar Söyüncü'nün performansı

2018'de 21 milyon Euro'ya Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, İngiliz takımında 124 maçta forma giydi ve 3 gol ile 2 asist yaptı ve 5 gole katkı sundu.

Leicester City ile sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan 26 yaşındaki stoper, 2014-2016 yılları arasında Altınordu'da oynamıştı.

 


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