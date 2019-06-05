Takımında mutsuz olan dünya yıldızı Beşiktaş'a doğru!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Napoli'den yüksek bonservis bedeliyle Çin'e transfer olan ve yıllık ücreti 9 milyon euro civarında olan yıldız futbolcu siyah beyazlı takıma önerildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerilen son isim Marek Hamsik oldu. Futbol hayatını Çin'de sürdüren 31 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, sponsor bulunması halinde Hamsik'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Yıldız futbolcu, 20 milyon euroya Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer olmuştu.

An itibariyle yıllık ücreti 9 milyon euro olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor.

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovan yıldız, daha sonra 20 milyon avro bonservis bedeli ile Çin'in Yifang takımına satıldı.