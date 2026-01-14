Takımın başına gelmeyen kalmadı!Parasızlıktan forma numaralarını siyah bantla yazıyorlar!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ege’nin yarım asırlık köklü kulüplerinden Nazillispor, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Bir dönem fırtınalar estiren siyah-beyazlı ekip, son dönemde üst üste gelen skandallar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Ege’nin yarım asırlık köklü kulüplerinden Nazillispor, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Bir dönem fırtınalar estiren siyah-beyazlı ekip, son dönemde üst üste gelen skandallar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Amatörün Eşiğinde Bir Çınar Ligden çekilme noktasına gelen ancak son anda U19 takımıyla devam etme kararı alan Nazillispor’un düştüğü durum, son oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor maçında tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Sahaya çıkacak forma bile bulmakta zorlanan kulüpte, bazı futbolcuların forma numaralarının sırtlarına elektrik bandıyla yapıştırıldığı görüldü. Maçı 8-1 kaybeden genç oyuncuların yaşadığı bu çaresizlik, Türk futbolunun geldiği noktayı bir kez daha sorgulattı.

Sadece Maddi Değil, Hukuki Kaos da Yaşanıyor Kulübün yaşadığı tek sorun ekonomik darboğaz değil. Nazillispor’un ismi son dönemde saha dışı olaylarla da anılıyor:

Şike ve Bahis Skandalı: Kulüp başkanı ve eski teknik direktörü şike iddialarıyla tutuklanırken, bazı futbolculara da bahis oynadıkları gerekçesiyle cezalar verildi.

Tesis Krizi: Belediyeye ait tesislerden çıkarılan ve stadı kapatılan kulüp, ilçeden taşınmak zorunda kalarak evsiz kaldı.

Donanım Eksikliği: Maç öncesi ısınmaya formayla çıkamayan oyuncuların kendi ceketlerini giymesi ve formalardaki reklam farklılıkları, kulüpteki organizasyonun ne denli çöktüğünü kanıtladı.

1966 yılında kurulan ve bölgenin en önemli spor markalarından biri olan Nazillispor'un bu içler acısı hali, camiayı ve futbolseverleri derin bir üzüntüye boğmuş durumda. Kulübün bu kaostan nasıl çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

