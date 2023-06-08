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Spor Takımı Süper Lig'e çıkarınca, kapıyı gösterdiler
Spor

Takımı Süper Lig'e çıkarınca, kapıyı gösterdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-08 20:11:00 -
Takımı Süper Lig'e çıkarınca, kapıyı gösterdiler

Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden alındı.

Bir yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde;

"21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz"

İlhan Palut ilk aday

Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçirmek isteyen Karadeniz ekibinde, yeni teknik adam için listesinde son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut yer alıyor. Rizespor'un, Palut ile son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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