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Spor Takımdan uçuyor! Nicolo Zaniolo’ya dev teklif
Spor

Takımdan uçuyor! Nicolo Zaniolo’ya dev teklif

Yeniakit Publisher
2023-06-15 10:34:00 - 2023-06-15 10:46:12
Takımdan uçuyor! Nicolo Zaniolo’ya dev teklif

Nicolo Zaniolo'nun Juventus'un transfer teklifine "evet" dediği iddia edildi. İtalyan takımının, Galatasaray'a ise 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, İtalyan basınında transfer gündeminden düşmüyor.

"NICOLO ZANIOLO JUVENTUS'A 'EVET' DEDİ"

La Repubblica'nın haberine göre; Juventus bir süredir temasta olduğu Zaniolo ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulübün teklifine "evet" dediği iddia edilirken, haberde "Sırada Galatasaray'ı ikna etmek var" ifadeleri kullanıldı.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Transfer için sarı kırmızılı kulübün 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini istediği belirtilirken Juventus'un ise 25 milyon euroluk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

ASTON VILLA DA İSTİYOR

Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'yi göreve getirmesi beklenen Aston Villa'nın da transferdeki ilk hedefinin Nicolo Zaniolo olduğu iddia edildi.

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