Takım otobüsü yolda alev topuna döndü: 'Patlamalar başladı'

Karaman FK kafilesini Silifke deplasmanına götüren otobüs, Karaman-Konya kara yolu şehir girişinde seyir halindeyken alev aldı. Elektrik sistemi devre dışı kaldığı için kapılar açılmadı; şoför Memiş B.'nin kapıyı açmak için gösterdiği çabanın ardından yaklaşık 30 kişilik kafile araçtan indi, yaralanan olmadı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaman FK, Mersin'in Silifke ilçesinde saat 13.00'te oynanacak Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşması için Kazımkarabekir ilçesinden, Kazımkarabekir Belediyesine ait otobüsle yola çıktı.

Memiş B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı araç, Karaman'a yaklaşık 1 kilometre kala arızalanıp stop etti. Arka kısımdan yükselen dumanı ve yanık kokusunu fark eden futbolcular durumu şoföre iletti. Otobüsü yol kenarına çeken şoför, elektrik kesildiği için açılmayan kapılarla uğraştı; kapı açılır açılmaz futbolcular ve teknik ekip araçtan tahliye edildi.

Kafilenin inmesinin hemen ardından motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbarla gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürdü. Otobüsün motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Kapının açılması için bayağı uğraştık"

Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, Silifke deplasmanına giderken arkadaki oyuncuların duman kokusu aldıklarını söylediğini, şoförün de aracın stop edip elektriğin kesildiğini aktardığını anlattı. Polat, "Kapının açılması için bayağı uğraştık. Şoförümüz sağ olsun, kapıyı açmak için çok uğraştı" dedi. Kapı açıldıktan sonra dumanların yükselip alevlerin çıktığını belirten Polat, kafilenin güvenli bir noktaya geçtiğini, yaralanan oyuncu ya da personel bulunmadığını söyledi.

Futbolculardan Ömer Tuğ, yangının bir anda başladığını, aşağı indiklerinde dumanların iyice yükseldiğini anlattı: "Mersin'de maçımız vardı ama maalesef burada kaldık." Otobüste bulunan Bedirhan Akbaba ise araçtan indikten sonra yaşananları "Ardından dumanlar daha da yükseldi, patlamalar başladı ve yangın büyüdü" sözleriyle aktardı.

"Son kararı federasyon verecek"

Polat, kafilenin durumunu "Hepimiz iyiyiz ancak ulaşım sıkıntımız var. Bir otobüs gelmesini bekliyoruz. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda son kararı federasyon verecek" diye özetledi. Karaman FK yönetiminin, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) karşılaşmanın ertelenmesini talep ettiği öğrenildi; federasyondan gelecek karar bekleniyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.