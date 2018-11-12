Takım otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü var
Peru İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; futbolcuları taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada; 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
Peru'da genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Peru İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.
"Yol dar, o yüzden kaza oluyor"
Peru'nun kuzeyinde meydana gelen kazada aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu en az 7 futbolcunun hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hastane mürdürü Jorge Laturi, "Bu bölgedeki yolun dar olmasından dolayı bir çok kaza meydana geliyor" ifadelerini kullandı.
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