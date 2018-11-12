Takım otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü var

Peru'da genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Peru İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, genç futbol takımını taşıyan bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

"Yol dar, o yüzden kaza oluyor"

Peru'nun kuzeyinde meydana gelen kazada aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu en az 7 futbolcunun hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hastane mürdürü Jorge Laturi, "Bu bölgedeki yolun dar olmasından dolayı bir çok kaza meydana geliyor" ifadelerini kullandı.