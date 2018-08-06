Takım elbise ütüsü nasıl yapılır?

CEKET ÜTÜLEME

Takım elbiselerin ceketlerini isteğinize göre buhar gücüyle yatay ya da dikey olarak ütüleyebilirsiniz.

DİKEY ÜTÜLEME İÇİN

Ceketi, omuz kısımlarını tam olarak kavrayacak bir askıya, düzgün şekilde asın.

Kumaşı gergin bir şekilde tutun ve buhar püskürtün.

Kırışıklıklar geçene kadar, ütüyü yukarı ve aşağı hareket ettirin.

Parmaklarınızı yakmamaya dikkat edin.

Ceketin astar vb. narin kumaşlarını ütülerken ütü tabanının kumaşa değmemesine dikkat edin.

Astar kısmında sadece buhar kullanarak kırışıkları giderin.

YATAY ÜTÜLEME İÇİN

Takım elbisenizin ceketini ütülerken, parlamayı önlemek için mutlaka ütü bezi kullanın.

Astar ve astar dikişlerinin olduğu kenarlar ve etek ucu gibi bölümlerdeki kırışıklığı giderirken dikkat edin. Ütüyle direkt temas yerine yüksek buhar gücüyle kırışıklıkları açmaya çalışın.

KLASİK PANTOLON ÜTÜLEME

Cepler, kemer ve ağ kısmını ütülemek için pantolonu ters çevirin.

Cep kısımlarını ütü masasına yerleştirdikten sonra düzgün bir şekilde ütüleyin.

Belin kemer kısmını ütü masasına geçirdikten sonra kemer hattı boyunca ütüleyin. Pantolonu çevirerek ütülemeyi sürdürün.

Pantolon ağına doğru ütülemeye devam edin.

Cepler, kemer ve ağ ütüsü bittikten sonra pantolonun yüzünü çevirin.

Yüzden ütülemede parlamayı önlemek için ütü bezi kullanın.

Paçaları üst üste düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra iç dikişlerini ütüleyin.

Diğer paça için de aynı işlemi tekrarlayın.

Daha sonra iki ayrı paçayı aynı hizaya getirip ütülemeyi sürdürün.

Kat kısımlarının daha düzgün olması için nemli bir bez ya da yüksek buhar gücü kullanın.

GÖMLEK ÜTÜLEME

Yaka kısmını tersinden ve yakanın ortasından itibaren başlayarak, kenarlara doğru ütüleyin.

Daha sonra tekrar orta kısma dönüp kırışıklıkların tamamen açılmasını sağlayın.

Omuz dikişlerini ütülemek için, omuz kısmını ütü masasına geçirip, arkadan ortaya doğru ütüleyin.

Diğer omuz için işlemi tekrarlayın.

Manşetlerin önce iç kısmını daha sonra dış kısmını ütüleyin.

Kolları ütülemek için manşet iliğinin tersinden itibaren ütüleyin.

Beden kıskımı ütülerken ön bölümden başlayın.

İki ön parça bittikten sonra bedenin arkasını ütüleyin.

Gömleğin tamamını ütüledikten sonra son aşamada yaka kısmını dış yüzünden ütüleyin.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.