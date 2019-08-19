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Takım çalışmasıyla büyüyen holding

Güler Sabancı, Fransız dergisine konuştu... Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fransız iş ve yaşam dergisi The Good Life’a yaptığı açıklamalarda iş ve sosyal hayatına dair önemli mesajlar verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
Takım çalışmasıyla büyüyen holding

 Akit  Ekonomi 

Tekstil, çimento, lastik, dağıtım, otomotiv, turizm, enerji ve finans sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında toplayan Sabancı Holding’in 15 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten Güler Sabancı, kollektif çalışmanın önemine vurgu yaptı. Sabancı, “Ben hiçbir şeyi tek başıma yapmam” dedi. İşte iş dünyasına yön veren açıklamalarıyla öne çıkan Güler Sabancı’nın yaptığı açıklamalardan kesitler:

Takım çalışması yapıyoruz

Etrafımda bir takım var. Öte yandan, çok ikna edici olmalıyım, yönetim kurulu üyelerimi ve yönetim ekiplerini ikna etmeliyim. Onlar da aynı şekilde beni de ikna etmeye çalışıyorlar. Takım çalışması budur. Biz kuzenlerimle kardeşleri takip eden kuşağız.

Sakıp Ağa ile 27 yıl

Sakıp Sabancı ile 27 yıl çalıştım. Sıra dışı ve efsanevi figürdü. Ondan çok şey öğrendim ve onun tarafından test edildim. Hayat bir dizi denemedir; kendini, isteklerini, ekibini, şirketini test ediyorsun. Varolmayı böyle görüyorum… Büyükbabam beni fabrikalarımızdan birine götürdüğünde 3 yaşındaydım. Bu yüzden üretim alanlarını seviyorum… Kız çocuğu olmamdan dolayı amcam hiçbir zaman bana sınır koymadı. Çok proaktiftim, nasıl dinleyeceğimi biliyordum, bir etkim olmasını istedim. Bunun için çok çalışmak zorunda kaldım. Amcamlar zorluydu. Masasında oturmak bir ayrıcalıktı. Biliyordum. Asla hafife almadım. Benim içten kararlılığımı gördüler ve kapıyı açtılar. Amcam Sakıp Sabancı’nın dediği gibi: “Senin için bir kapı açabilirim, ama içeri girip yerinde kalmak sana kalmış.

Sosyal sorumluluk projeleri

39 yaşında üniversite kurma imkânı yakaladım. Hayatımı anlamlandırdı ve başka bir şey için fazla yerim yoktu…” Dergi, okurlarına bu mesajları verirken Sabancı Ailesi’nin sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili şu ifadelere yer verdi. ’’Sabancı Ailesi, sosyal sorumluluk politikası ve hayırseverlik çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Sabancı Vakfı, 1974 yılında kuruldu. Kadın ve kız çocuklarının katılımı, engelliler olmak üzere 120’den fazla kalıcı eser oluşturdu. 1994’de Sabancı Üniversitesi’ni kurdu. Sabancı, aynı zamanda İstanbul Boğazı’na bakan, Osmanlı tabloları, kaligrafi ve aile mobilyalarını içeren görkemli Sakıp Sabancı Müzesi’ni yönetiyor. Bu özgün binaya yeni bir yapı da eklenmiş…’’

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
  1. Sabancı Holding
  2. Güler Sabancı
  3. Sakıp Sabancı
  4. Sabancı Ailesi
  5. İstanbul Boğazı
  6. Sabancı Vakfı
  7. Sakıp Sabancı Müzesi

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