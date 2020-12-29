Takdir toplayan hareket! Cezayir ve Tunus, İsrail'e geçit vermedi! Aralarında Trump'ın damadı da var

Tunus yerel haber kaynakları, Tunus ve Cezayir’in, ABD’nin arabulucuğunda gerçekleşen normalleşme anlaşması çerçevesinde işgalci İsrail’in sözde başkenti Tel Aviv’den Fas’ın Rabat kentine doğru havalanan El Al Israel Havayolları’na ait uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediğini bildirdi.

Kaynaklar, İsrail uçağının bu yüzden direkt uçuş yerine daha uzun bir güzergâhı kullanmak zorunda kaldığını kaydetti.

Tunus’un Nessma TV isimli kanalının aktardığı bilgilere göre, Tunus ve Cezayir’in hava sahalarını kapatmaları sonucu İsrail uçağı, Yunan hava sahasından Akdeniz’e, oradan İtalya, ardından İspanya ve son olarak Fas’ın başkentine giden kuzey rotasını kullandığını belirtti.

Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımla kurulan İsrail’in uluslararası havayolu şirketi El Al’a ait bir uçak, Tel Aviv’den havalanarak Fas’ın başkenti Rabat kentine iniş yapmıştı.

Tunus ve Cezayir’in İsrail’le normalleşme anlaşması imzalayan Fas’a tepkileri devam ediyor.

ABD'li heyet de vardı

İsrail radyosu, ABD’nin arabuluculuğuyla varılan normalleşme anlaşması çerçevesinde gerçekleşen uçuşta ABD’li bir heyetin de bulunduğunu duyurmuştu.

Söz konusu uçakta ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat’ın da bulunduğu belirtildi.

Binyamin Netanyahu evvelki gün (21 Aralık Pazartesi) özel danışmanı Meir Ben Şabbat başkanlığındaki İsrailli heyetin ziyaret sırasında Fas Kralı VI. Muhammed ile görüşeceğini duyurdu.

Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan’ın ardından İsrail’le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kurmaya başlayarak ihanet kervanına katılan dördüncü, 1979’dan bu yana ise altıncı Arap ülkesi, Mağrib (Kuzey Afrika) bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı