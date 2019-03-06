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Takdir toplayan adım: CHP'li vekilden 'futbolcuların vergisi artırılsın' teklifi!

Akit'in daha önce "İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!" haberiyle vergi adaletsizliğini gündeme getirmesinin ardından takdir toplayan bir adım geldi. Türkiye'de yüzde 15 vergi ödeyen ve hatta birçoğu bu vergiyi de kulüplere ödeten futbolcuların yüzde 30 vergi ödemesi için CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kanun teklifi hazırladı. AK Parti ve MHP'nin de bu teklife sıcak bakacağı değerlendiriliyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:15
Takdir toplayan adım: CHP'li vekilden 'futbolcuların vergisi artırılsın' teklifi!

Ülkemize transfer olan futbolcuların, Türkiye'yi tercih etmesinin bir nedeni de aldıkları yükcek ücretlere rağmen, diğer ülkelere göre çok az vergi vermesi. Üzerine bir de kulüplerin yabancı futbolculara tanıdıkları imkanlar eklenince; yabancı futbolcular, Türkiye'ye servetlerine servet katmak için geliyor.

Dünyada durum nasıl?

Futbolculardan yüksek vergi alan ülkeler ve vergi oranları ise şu şekilde; İsveç: yüzde 59, Portekiz: yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya: yüzde 56.

Türkiye için yüzde 30 teklifi

Bu duruma karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmesini istediği maddeyle Türkiye'de futbolculardan alınan verginin yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılmasını amaçlıyor. Bu teklife AK Parti ve MHP'nin de sıcak bakacağı değerlendiriliyor.

İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:15
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  7. danimarka
  8. ispanya
  9. cumhuriyet halk partisi
  10. mersin
  11. alpay antmen

YORUM YAZ

  • AlimAlim35 dk önce
    Işte şöyle adam gibi muhalefet görevi görseniz biz çok daha fazla yol katederdik çok doğru bir karar destekliyorum...
  • SınırsızSınırsız39 dk önce
    İşte alın size bir samimiyet testi
  • Abdullah.Abdullah.48 dk önce
    Hem 30% olsun, hemde kulübün oyuncunun vergisini ödeme yetkisi yasaklansın.
  • ÖnderÖnder50 dk önce
    Valla pırlantaya elmasa, yatlara motorine de zam yapın demek lazım ama bunlarda zaten vergi yok. Oyu garibandan al zengini besle, ne güzel.
  • ibrahim karakoçibrahim karakoç53 dk önce
    Bunun da yolunu bulurlar kulüp başkanları.Futbolcu maaşlarını yüksek tutarak futbolcuların vergilerini kulüplere ödetirler.ama yinede profesyonel futbolcu basketbolcu voleybolculara gelir vergisi getirilmelidir.Türkiyeye en büyük zararı takımlardakı yabancı futbolcu basketbolcu voleybolcu gibi oyuncuların fazlalığı zarar vermektedir.Yabancı oyuncu sayısı mutlaka azaltılmalıdır.Belediyeler profesyonel kulüplere asla destek vermemelidir.Belediyeler sadece amatör sporculara destek vermelidir.Bir belediye profesyonel futbolcuya ayda nasıl 1.800.000 TL maaş verir.Hangi vicdana sığar bu içler acısı bir durum .Belediyenin desteklediği bir futbol takımıkadrosunda 14 tane yabancı futbolcu bulundurmakta . bu memleketin kıt imkanlarını yabancılara peşkeş çekenlere Yazıklar olsun. bunlarda hiç mi ama hiç mi vicdan yok

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