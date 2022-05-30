2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Okullar kapanmadan önce takdir ve teşekkür belgesi hesaplamanın nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, e-okul karne notu nasıl öğrenilir?

Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesapla:

2021-2022 sezonunda sona yaklaşılıyor. Pek çok öğrenci yılsonu sınavlarını tamamladı. Bu sebeple takdir teşekkür belgesi hesaplama işlemi araştırılıyor. Peki, kaç ortalamayla takdir alınır?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

Veli bilgilendirme girişi için bir şifre gerekmiyor. Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yapılıyor. Şife bulunmadığı için öğrencinin kimlik bilgilerine ilişkin bir iki soru yöneltiliyor. Öğrencinin bilgileri doğru girildiğinde sisteme giriş yapılmış oluyor. Dileyen kişiler ise e-Devlet üzerinden e-Okul'a bağlanabiliyor.

e-Okul’a giriş yapıldıktan sonra sol bölümde menü yer arıyor. Buradan öğrencinin notlarına, ödevlerine, okuduğu kitaplara ve devamsızlık durumuna ulaşabilirsiniz.