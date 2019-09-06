TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da

Türk-Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Ordu’da anne ve bebek ölümlerini azaltmak, kadınları kanser konusunda bilinçlendirmek, yıllık kontrollerin önemini anlatmak ve sağlık personeline eğitim vermek amacıyla 2 günlük bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum örgütlerinin desteğini alarak üstlendiği projede, ilk gün sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler yapıldı. İkinci günde ise anne ve anne adayları bilgilendirildi.

TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, 2007 yılından beri düzenledikleri yedinci sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ordu’ya geldiklerini, bundan sonra da çalışmalara farklı şehirlerde devam edeceklerini belirtti. Ünlü, giderek bu programlara katılan konuşmacı sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, sağlık sektörüne hizmet veren tüm meslektaşları için bu programları organize ettiklerini vurguladı. Ünlü, "Konuşmacılarımız gerçekten alanlarında uzman ve ülkenin en iyi hekimlerinden seçilen ve vakfın üyesi olan arkadaşlarımızdır. Biz halkın, konularının uzmanı gerçek hekimler ve gerçek hocalar tarafından bilgilendirilmesi ve eğitilmesini istiyoruz, onun için buradayız" dedi.

Programda TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Cem Demirel, Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı indeksleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Projenin ikinci halkasını yine kadın sağlığının önemli bir ayağını oluşturan gebelikten korunma yöntemleri ve kadın kanserinde tarama programları oluşturduğunu belirten Demirel, “Halkımıza ücretsiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama testleri de yapılma fırsatı oldu. 7 Eylül Cumartesi saat 10.00-12.00 arası yapılacak halk panelinde ise, yine kadın sağlığını önemli şekilde etkileyen endometriozis hastalığı, gebelik izlemi, gebeliğin özellikle ilk 3 ayında karşılaşılan problemler hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik yöre halkına eğitici bilgiler verilecek ve tedavi yöntemleri, kadın sağlığına yönelik bilgiler anlatılacaktır” dedi.