Tahvil faizlerindeki geri çekilme Wall Street’e alım getirdi

New York borsasında yatırımcıların odağı, Orta Doğu’daki gelişmeler, yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerde kaldı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 53.463,05 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.707,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,16 yükselişle 26.331,09 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da kripto para şirketlerinin yöneticileriyle yapacağı toplantı öncesinde de Trump, alternatif rotalar ve yeni döşenen boru hatları dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşündüğünü belirtti.

Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğine dair henüz somut bir gelişme olmaması dolayısıyla petrol fiyatları yükselmeye devam etti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 0,5 artarak 91,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 85,68 dolardan alıcı buldu.

Yüksek petrol maliyetlerinin neden olduğu kalıcı enflasyon korkularının, Fed'in para politikasını daha sıkı tutmasına yol açabileceği endişeleriyle ABD'nin 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Tahvil piyasasındaki satış baskısı sonrası ABD Hazine Bakanlığı harekete geçti. ABD Hazinesi, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahvillere yönelik yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü 9 Eylül'den itibaren en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

Söz konusu açıklama sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan azalışla yüzde 4,64'e ve 30 yıllık tahvil faizi de 10 baz puan düşüşle yüzde 5,18'e geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.