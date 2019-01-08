0553 313 94 23

Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde tahtını bırakan Malezya Kralı Beşinci Muhammed'in yakın zamanda bir çocuğunun olacağı öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 18:47
Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez konuştu

Malezya Kralı Beşinci Muhammed’le evlenen 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya’nın hamile olduğu belirtildi.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, Malezya Kralı Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya'nın ilk bebeklerini beklediğini yazdı.

Gazeteye göre, çiftin Alman bir aile planlama kliniğine göründükten sonra Voyevodinaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan ikilinin bebek beklediği bilgisi Malezya Kralı'nın görevinden istifa ettiği haberinden iki gün sonra geldi.

Tahtı bıraktı

İki aydır sarayda bulunmayan Kral'ın görevi bıraktığı belirtilmiş, ancak nedenine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Malezya Kralı V. Muhammed, geçen yıl Kasım ayında 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya ile evlenmişti. Çiftin düğünü 22 Kasım'da Moskova'daki Barviha kasabasında yapılmıştı.

'Kral ile tanıştığımda içimde bir rahatlık hissettim'

Kral'ın kayınbabası, ortopedist Andrey Gorbatenko gazeteye yaptığı açıklamada ‘her şeyin olması gerektiği gibi' olduğunu söyledi.

Hamilelik ve Kral'ın tahttan çekilmesi ile ilgili konuşmayan Gorbatenko "Onların kendi hayatları var, benim de öyle. Ancak bir doktor olarak size bir şey söyleyebilirim. Onunla (Kral) tanıştığımda içimde bir yerlerde bir rahatlama hissettim. Oksana'nın onunla iyi durumda olduğunu anladım, baba yüreğim bunu bana söyledi" dedi.

‘İslam harika bir din'

Kızının Müslüman olmaya karar vermesinden sonra İslam'ı yakından incelediğini belirten Gorbatenko "Harika bir din olduğunu anladım. Oksana doğru bir şey yaptı. Bir kadın her zaman kocasını takip etmeli" dedi.

‘Muhammed harika biri'

Gorbatenko şöyle devam etti: "Kral tarzı alışkanlıklara gelince… Muhammed'de böyle bir şey görmüyorum. O harika biri, birlikteyken İngilizce konuşuyoruz. Onun entelektüel, kibar ve eğitimli biri olduğunu hissediyorum, bu nedenle Oksana için mutluyum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:47
  1. Malezya Kralı V. Muhammed
  2. Malezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    1. Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    2. Alman Volkswagen Grubu elektrik..
    3. İzban grevi bitti mi? İzban son dakika..
    4. Erzurum'da eğitime kar engeli
    5. İş görüşmesinde skandal ifadeler!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
    7. WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü!..
    8. AK Parti'den Erdoğan-İmamoğlu açıklaması
    9. BOTAŞ'tan "indirim beklentiyi..
    10. Bingöl 9 Ocak Çarşamba kar tatili var..
    11. Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez..
    12. Diz yaralanmalarına hangi bölüm bakar?..
    13. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    14. Konya'da yarın okullar tatil mi
    15. "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım..
    16. Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu..
    19. Nijerya'da Boko Haram'ın kontrol..
    20. Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'