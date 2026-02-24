Avrupa Birliği, ABD ise ticaret anlaşması çalışmalarını askıya aldı

ABD'deki tarife politikalarında yaşanan belirsizlik, Atlantik’in iki yakası arasındaki ticari köprüleri sarstı. Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin tüm yasal çalışmaları ve bugün yapılması planlanan kritik oylamayı süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, siyasi grup temsilcileriyle yaptığı acil toplantının ardından sürece dair net mesajlar verdi. Lange, "ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli kararı ortadadır. Mevcut karmaşa içinde işlere her zamanki gibi devam etmek artık mümkün değil" dedi.

TURNBERRY ANLAŞMASI'NDA HUKUKİ ÇATLAK

Bernd Lange, ABD tarafının Turnberry Anlaşması'nı hayata geçirmek için kullandığı yasal araçların geçerliliğini yitirdiğini savundu. Trump yönetiminin, Yüksek Mahkeme engelini aşmak için devreye soktuğu 122. madde kapsamında uygulayacağı yüzde 15'lik verginin, mutabakat şartlarından açık bir sapma olduğunu vurgulayan Lange, "Durum her zamankinden daha belirsiz bir hal aldı. Bu durum, Turnberry ile sağlamaya çalıştığımız öngörülebilirlik ilkesiyle tamamen çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

OYLAMA GELECEK HAFTAYA KALDI

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi partiler, Washington ile olan ticari ilişkilerde şeffaflık ve hukuki zemin yeniden tesis edilene kadar süreci dondurma kararı aldı. Bu karar neticesinde 24 Şubat'ta yapılması beklenen komite oylamaları iptal edildi. AB yetkilileri, önümüzdeki hafta durumu yeniden değerlendirerek yol haritasını netleştirecek. ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde Trump’ın tarife yetkisini kısıtlamasına rağmen, Beyaz Saray’ın yeni yasalar üzerinden küresel vergi artışına gitmesi Brüksel’in sabrını taşıran son hamle oldu.