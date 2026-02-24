Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

“Futbol böyle bir oyun tek atakta 3 tane stoper sahadayken gol yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı 83 kere top Kasımpaşa'nın ayağına değmiş ve kazanamıyorsunuz. Olayın duygusal yönüne bakalım bir de… Perşembe travmatik bir oyun ve skor. Ardından da Konya maçında gelen skor. Taraftar dedi ki işte coşku fırsat… Öyle bir lig oynuyoruz ki kaliteyi çok tartışırım ama maçlar artık gol yememe üzerine oluyor. Her puan değerli diyor takımlar.”