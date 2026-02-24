  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Rıdvan Dilmen 1-1 sona eren maçı yorumladı.

#1
Foto - Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibiyle 90+10. dakikada yediği golle berabere kaldı ve zirvede puan eşitleme şansını kaybetti.

#2
Foto - Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

“Futbol böyle bir oyun tek atakta 3 tane stoper sahadayken gol yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı 83 kere top Kasımpaşa'nın ayağına değmiş ve kazanamıyorsunuz. Olayın duygusal yönüne bakalım bir de… Perşembe travmatik bir oyun ve skor. Ardından da Konya maçında gelen skor. Taraftar dedi ki işte coşku fırsat… Öyle bir lig oynuyoruz ki kaliteyi çok tartışırım ama maçlar artık gol yememe üzerine oluyor. Her puan değerli diyor takımlar.”

#3
Foto - Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

“Kasımpaşa 0-0 için çabalayan bir takımdı bugün. Fenerbahçe golü de buldu, Trabzonspor maçında da son 3 dakika rakip gelmişti kaleye bugün Kasımpaşa'nın geldiği gibi. Bunun nedenlerine bakmak lazım. Fenerbahçe gömüldü golden sonra. Guendouzi hayatı boyunca arkasında kendi takım arkadaşları varken oynuyordu. Futbol basittir, topa gideceksin. Bir anlık dalgınlık. Guendouzi gibi bir oyuncudan beklemezsin.”

#4
Foto - Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

“Golü 65'te atsan böyle yakalanmayabilirsin. 0 tehdit görerek oynadığın 45 ile 90+5 arasında sıfır tehdit gördün. Karambole birisi vurur diyoruz. Aynen de öyle oldu. Rakip değil Kasımpaşa, değil 10 kişi olsa farketmeyecek. Bitse diye bekliyorsun. Bunlar hep yıllardır Fenerbahçe'nin şampiyon olamama halinin sonuçları.”

#5
Foto - Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

“Fenerbahçe, Galatasaray'a bir beraberlik şansı daha verdi. Örnek Beşiktaş deplasmanı. İlk gideceği deplasman olduğu için söylüyorum. Kante'yle ilgili geçen yanlış yorumladım. Kante 6 oynar dedim. Bugün gördüm ki Kante fiziksel olarak Suudi Arabistan'da bayağı geriye gitmiş. Bugün niye 6 oynamadı demem.”

#6
Foto - Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışı örneği verdi:

“Birincisi Çağlar hep soru işareti benim için, iki orijinal sol beki yok Fenerbahçe'nin. Son dakika Cherif kiralamasıyla, Fenerbahçe'nin bas bas bağıran forvet eksiğine rağmen o gün dedim ki Fenerbahçe büyük risk aldı. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan teknik adama başarılı diyemem. 22 kişilik kadroya teknik direktör ve başkan ikinci yarıya hazırlamıyorsanız. forvetsiz giriyorsanız; Cherif bir soru işareti ani hamle diye düşünmek lazım. Bunlar olacak o zaman. Bu puan kayıpları olacak. Bak Okan Buruk 1. santrforunu götürmedi Konya'ya ve yenildi. Türkiye'de atan ve tutan meselesi.

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti
Gündem

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ağlayan kadını görünce yanına giden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, öğrendiği saygısızlığın cezasını kesti.
O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!
Gündem

O bölümün mezunlarına 'Müdürlük' yolu açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 24 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye g..
Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular
Gündem

Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında bir camide cemaati rahatsız ederek TikTok videosu çekmeye çalışan kızlar, cemaatin tepkisini çekti. Olayı fark eden..
t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var
Gündem

t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var

Fondaş t24; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan sa..
Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?
Gündem

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemin en sıcak olaylarının ve gazete manşetlerinin analiz edildiği Akit TV’nin sevilen prog..
Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!
Aktüel

Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!

ABD’de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay’ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı...
