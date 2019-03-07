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Tahran’ı Suriye’den atacaklar! Rusya, İran’ı Siyonistlere sattı

İsrail’in Rus uçağını düşürmesine rağmen Putin, Siyonistlerle yakınlaştı. Suriye’de Tahran’ın nüfuzunu azaltmak isteyen Moskova, İsrail’in yeniden İran üslerini vurmasına göz yumarken, iki ülke Suriye çalışma grubu kurdu. Amaçları da tüm yabancı güçleri ülkeden atmak. Rusya böylece yeniden inşa adıyla Suriye’yi sağacak.

07 Mart 2019 Perşembe 09:19

 Tahsin Han 

Suriye’de devam için iç savaşta roller ve taraflar yeniden oluşuyor... Esed rejimini destekleyen ve ayakta kalmasını sağlayan Rusya ve İran, aleni olmasa da yollarını ayırdı.

Rus lideri Putin, Amerika’nın İran’a ve müttefiklerine yönelik ambargo kararı sonrası ekonomik krizden daha fazla etkilenmemek için İsrail’le ilişkilerini yeniledi.

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde bütün yatırımları alarak ekonomik kazanç sağlamak isteyen Rus lideri Putin, en büyük rakibi İran’ı safdışı bırakmak için Siyonistlerle yeniden ortak noktada buluştu.

Şubat ayının sonunda Netanyahu’nun Moskova’ya yaptığı ziyarette Putin ile anlaşması Rus ve İsrail ortaklığının da resmen başladığının sinyali oldu. İki gün önce de iki ülke Suriye ortak çalışma grubu oluşturup, yabancı bütün güçlerin ülkeden çıkarılması konusunda birleşti.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Rus uçağını vuran İsrail’le Suriye’deki ekonomik çıkarları için anlaşan Putin’in Siyonistlerin yeniden İran üslerini vurmasını görmezden geliyor.

Esed, İran’dan yana

İran Araştırma Merkezi’nde çalışan Muhammed Abdulmecid de Putin yönetiminin Tahran’ı safdışı bırakmaya çalıştığını belirterek, “Esed’in Tahran ziyareti, İran’ın Suriye’deki askerî tesislerine ve İran’a bağlı milislerin karargahlarına saldırıların arttığı ve Rusya’nın bunlara göz yumduğu bir konjonktürde ve Netanyahu-Putin görüşmesinden iki gün önce gerçekleşti. Netanyahu’nun Moskova ziyaretinin amacı, İran’ın Suriye’deki askerî varlığını bitirmeye yönelikti. Son iki yılda Tahran’ın Suriye’de kalmak için sarf ettiği çok yönlü çabaya karşın İsrail, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücüne 200’den fazla operasyon düzenledi. İran bunlara karşılık veremedi. Esed’in Tahran ziyareti, İran’ın Suriye’deki varlığını destekleme amaçlı. Esed, İran’la ilişkisini stratejik görüyor ve Tahran’a Moskova’dan daha fazla güveniyor” dedi. 

Bu arada; Rusya, İran karşıtı Körfez ülkeleriyle de temasını artırdı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:19
  1. Esed rejimi
  2. Rusya
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  10. Siyonistler
  11. İran Araştırma Merkezi
  12. Muhammed Abdulmecid

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