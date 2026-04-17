Tahran'dan Trump'a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz"
Tahran’dan Trump’a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz"

Tahran’dan Trump’a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz"

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ABD’ye taşıyacağız" yönündeki iddialarına kapıyı sert kapattı. Sözcü İsmail Bekayi, zenginleştirilmiş uranyumun İran için milli bir onur meselesi olduğunu vurgulayarak, bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti.

Bekayi, katıldığı televizyon programında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun taşınmasına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, müzakere konularına ilişkin değerlendirmesinde, uranyumun taşınmasına yönelik konunun gündeme gelmediğini ve ülkesi tarafından bu meselenin bir seçenek olarak sunulmadığını vurguladı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileri ile işbirliği yapacağını söylemişti.

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

ata

rüyasında bile göremez demiştik...
