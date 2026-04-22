Tahran’dan Trump’a "manevra" suçlaması: "Liman ablukası askeri saldırıdır"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışman kadrosundan gelen açıklamada, Trump’ın samimiyeti sorgulandı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, ateşkes ilan edilmesine rağmen ABD’nin İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukaya dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Liman ablukası askeri saldırıdır"

"ABD’nin limanlarımıza yönelik ablukasının sürmesi, fiili bir bombardımandan farksızdır. Bu durum karşılıksız kalmamalı ve askeri bir cevap verilmelidir."

Askeri komutadan "güçlü saldırı" uyarısı

İran’daki üst düzey ortak askeri komuta merkezi de Trump’ın tehditkar söylemlerine karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, önceden belirlenmiş stratejik hedeflere yönelik "güçlü bir saldırı" için hazırlıkların tamamlandığı ve her an düğmeye basılabileceği mesajı verildi.

"Büyük bir hata olur"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi ise İran medyasına yaptığı değerlendirmede, Washington’un bölgedeki niyetlerini sert bir dille eleştirdi. Musevi, İran topraklarına veya çıkarlarına yönelik yapılacak en küçük bir saldırının ABD için "büyük bir hata" olacağını yineledi.

Diplomatik trafik tıkanıyor mu?

Trump’ın salı günü duyurduğu ateşkes uzatma hamlesi, her ne kadar gerilimi düşürme amacı taşısa da;

İran tarafının İslamabad ’daki görüşmelere katılmama eğilimi,

Devam eden liman ablukası,

Karşılıklı sert açıklamalar,

bölgedeki "sessizliğin" her an bozulabileceğine dair endişeleri artırıyor. Tahran, masaya oturmak yerine askeri kapasitesini koruyarak ABD’nin olası "manevralarına" karşı teyakkuz halini sürdürüyor.